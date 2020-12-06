بن تاهية: سنشرف على انتخاب 10 مجالس بلدية هذا العام

ليبيا – قال رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية سالم بن تاهية إن اللجنة ستشرف هذا العام على انتخاب 10 مجالس بلدية حتى الآن، وعلى 22 عملية انتخاب للمجالس البلدية العام المقبل.

بن تاهية وفي تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس السبت، أوضح أن اللجنة تقوم الآن ببرنامج تدريبي لموظفي مراكز التدريب والاقتراع ببلدية طرابلس المركز؛ تجهيزًا لعملية انتخاب عميد بلدية طرابلس المركز.

وأضاف: “بلديات تاجوراء، وحي الأندلس، والقربولي، وقصر خيار، وزليتن، والزاوية الغرب، وصبراتة ستنتخب عمدائها قبل نهاية العام الحالي”، لافتًا أن عمليات الانتخاب تتم وفق إجراءات احترازية ووقائية من فيروس كورونا.

بن تاهية بين أن البرنامج الانتخابي مستمر وفي وتيرة تصاعدية، منوهًا أن نسبة الإقبال لـ 2020 متدنية في أغلب البلديات التي انتخبت، إلا غات كانت جيدة؛ نظرًا لتخوف بعض المواطنين من كورونا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية