هيئة المواصلات تتابع جاهزية مطاري الأبرق والزنتان للتشغيل

اطلع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل محمد عبد القادر، على مدى جاهزية مطار الأبرق الدولي ومطار الزنتان للتشغيل، خلال اجتماعه أمس مع رئيس مصلحة المطارات صالح اشتيوي، ومدير عام الطيران المدني عبد الحميد البرعصي.

الاجتماع خلص إلى توفير بعض الاحتياجات الضرورية لمطار الأبرق الدولي حسب ما ورد بتقرير الطيران المدني، وفيما يخص مطار الزنتان فهو جاهز للتشغيل وستبدأ الرحلات منه وإليه بداية من الأسبوع القادم.

وأفادت مصلحة المطارات بأن رحلات الحقول النفطية بدأ تسييرها فعليا من وإلى مطاري الأبرق والزنتان.

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