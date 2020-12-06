انطلاق فعاليات الدورة الأولى لملتقى ليبيا الدولي لتكنولوجيا المعلومات

انطلقت فعاليات الدورة الأولى بملتقى ليبيا الدولي لتكنولوجيا المعلومات بمشاركة الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية.

وعلى هامش الملتقى يقام المعرض الذي انطلقت فعالياته صباح اليوم الأحد على أرض ملعب كرة السلة المغلق بالمدينة الرياضية بطرابلس .

ويقدم نخبة من الأكاديميين التابعين لإدارات الهيئة خلال فعاليات الملتقى الذي يستمر ليوم الثلاثاء الثامن من ديسمبر الجاري، جملة من المحاضرات المتخصصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات.

ويشارك في إلقاء المحاضرات نخبة من شركات الااتصالات الوطنية العامة والخاصة ولفيف من الأكاديميين المهتمين بالمجال.