انطلاق فعاليات الدورة الأولى لملتقى ليبيا الدولي لتكنولوجيا المعلومات

انطلقت فعاليات الدورة الأولى بملتقى ليبيا الدولي لتكنولوجيا المعلومات بمشاركة الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية.
وعلى هامش الملتقى يقام المعرض الذي انطلقت فعالياته صباح اليوم الأحد على أرض ملعب كرة السلة المغلق بالمدينة الرياضية بطرابلس .
ويقدم نخبة من الأكاديميين التابعين لإدارات الهيئة خلال فعاليات الملتقى الذي يستمر ليوم الثلاثاء الثامن من ديسمبر الجاري، جملة من المحاضرات المتخصصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات.
ويشارك في إلقاء المحاضرات نخبة من شركات الااتصالات الوطنية العامة والخاصة ولفيف من الأكاديميين المهتمين بالمجال.
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