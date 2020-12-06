داخلية الوفاق: حررنا “بن دلة” ورفضنا التعليق حفاظا على سرية التحقيقات

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عن القبض على المتهمين باختطاف نائب رئيس مستشفى الخضراء، الدكتور الصديق بن دلة، وتحريره.

وقالت داخلية الوفاق في بيان طالعته “الساعة 24” جهاز الردع تمكن من القبض على المتهمين وسلامة بن دلة، وتمت إحالة القضية للنيابة العامة لمباشرة الإجراءات القضائية.

وزعمت داخلية الوفاق أنها لم تصدر بيانا بهذا الشأن مراعاة لسرية التحقيقات.

وتعرض بن دلة وهو أستاذ جامعي يبلغ من العمر 66 عامًا، وجراح عظام معروف، يوم الثلاثاء الماضي للاختطاف حين نُصب له كمين من قبل أربعة رجال مسلحين يرتدون زيا نظاميا، وأوقفوا سيارته في منطقة 11 يونيو بالعاصمة طرابلس، واقتادوه إلى مكان مجهول.

وتتابعت بيانات الإدانة لهذه الجريمة من البعثة الأممية وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، فيما انتقدت نقابة الأطباء في طرابلس حكومة الوفاق، وعبرت عن أسفها لعدم إبداء المجلس الرئاسي ولا داخلية الوفاق اهتماما بما تتعرض له الأطقم الطبية من الاعتداء والاختفاء القسري.

ورأت النقابة أن تلك الاعتداءات مستمرة على الأطقم الطبية لغياب الرادع والملاحقة القانونية والأمنية”، وأكدت النقابة أن ذلك يعرض حياة الأطباء للخطر وإفلات الجناة.

ونوهت النقابة إلى أن عدم اهتمام المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ووزارتي الداخلية والصحة بما يتعرض له الأطباء، وأهمال إصدار بيانات شجب على الأقل يساهم في استمرار تغول الجناة ويشجع على انتهاك الأطقم الطبية.