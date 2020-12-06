البيوضي: ليبيا وضعت تحت الوصاية الدولية.. وهناك تلاعب لتمرير شخصية محددة لرئاسة الحكومة

ليبيا – علق الكاتب والمحلل السياسي سليمان البيوضي على تعديل النسبة من 75% إلى 60%؛‎ لتمرير مقترح اختيار وآلية الترشح للسلطة التنفيذية بملتقى الحوار السياسي الليبي بهدف الوصول لتوافق.

البيوضي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أمس السبت قال: “إن تعديل النسبة من 75‎%‎ إلى 60‎%‎ لتمرير مقترح اختيار وآلية الترشح للسلطة التنفيذية بهدف الوصول للتوافق، فإن اعتماد نتائج التصويت حول عزل ومنع الترشح لكل من وجد في السلطة بعد 2014هو حق لأولئك الذين صوتوا لصالح هذا الخيار، وأن عملية التلاعب بكل الوسائل الممكنة؛ بهدف تمرير لمقترح الثالث تثبت أن الحوار برمته تشكل ليتم تمرير شخصية محددة لرئاسة الحكومة”.

ودعا قيادة الملتقى السياسي الليبي ممثلًا في منظمة الحوار الإنساني وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بوصفها ميسرًا للحوار، إلى أن تعلن الأسماء التي وقع الاختيار عليها لتنتهي هذه الفوضى وحالة تعميق الأزمة.

البيوضي اختتم منشوره بالقول: “ليكن واضحًا لدينا كليبيين بأننا وضعنا تحت الوصاية الدولية والاستيلاب، ويكفي ما نلناه من تبعات الشعارات الفضفاضة والدعايات الكاذبة والديموقراطية التمثيلية والنسبية”.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية