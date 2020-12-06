صحيفة إيطالية: باشاغا يجري اتصالات مع بريطانيا لدعمه عسكريا في ليبيا

كشفت صحيفة “formiche “إيطالية، اليوم الأحد، أن هناك وجودا عسكريا لبريطانيا في ليبيا، وبالتحديد قوات بريطانية خاصة على الأرض، رغم عدم الظهور البريطاني في المشهد الليبي أو المتوسطي بشكل كبير.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن وزير داخلية حكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا، يجري اتصالات دولية بحثا عن الدعم الخارجي لاسيما أنه يفتقر إليه داخليا لتولي منصب رئيس الحكومة الجديدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن باشاغا كان قد بحث مع سفير بريطانيا لدى ليبيا نيكولاس هوبتون والوفد المرافق له، الخميس الماضي، سبل آفاق التعاون المشترك بين ليبيا وبريطانيا خاصة في المجال الأمني

و أوضحت الصحيفة أن لقاء السفير البريطاني لدى ليبيا مع وباشاغا جرى في نفس الساعات التي وصل فيها، وزير دفاع الوفاق صلاح النمروش إلى روما، ليبحث مع نظيره الإيطالي لورنزو جويريني، اتفاقية التعاون العسكري الموقعة في 2013م والتي تنص على برامج تدريب للعاملين الطبيين والممرضين الليبيين من قبل المستشفى العسكري الإيطالي في مصراتة، بالإضافة إلى تدريب آخر داخل الأكاديميات الليبية، فضلاً عن الأنشطة التدريبية لخفر سواحل الوفاق.

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