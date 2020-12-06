بوجواري يبحث مع اليونيسف المشاريع المستهدف تنفيذها في بنغازي 

التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر بوجواري، نائب مدير منظمة اليونسيف في ليبيا، نارينيه اسلاين، بحضور مسؤولين، لمناقشة المشاريع التي تقوم بها المنظمة في البلدية، والبرامج المستهدف تنفيذها خلال العام القادم.

وتشمل هذه المشاريع تجهيز مقر ضمن حديقة عامة للأطفال يختص بالنشاطات التعليمية والترفهية، إلى جانب تقديم الدعم النفسي، وما إلى ذلك.

وأشاد بوجواري بالدور الذي تقوم به منظمة اليونسيف من خلال دعم العديد من المشاريع التي تعنى بالطفولة والجانب التعليمي والصحي في بلدية بنغازي.

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