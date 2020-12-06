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عاجل // المحجوب: تركيا تعمل على منع الاستقرار في ليبيا وتواصل نقل المرتزقة إلى البلاد

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أفادت وسائل إعلام، اليوم الأحد، أن مدير التوجيه المعنوي في الجيش خالد المحجوب، أكد أن تركيا تحاول عرقلة الحوار الليبي والمسار السياسي، مضيفا أنها تواصل تسيير رحلات جوية إلى طرابلس ونقل المرتزقة.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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