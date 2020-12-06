عاجل // المحجوب: تركيا تعمل على منع الاستقرار في ليبيا وتواصل نقل المرتزقة إلى البلاد

أفادت وسائل إعلام، اليوم الأحد، أن مدير التوجيه المعنوي في الجيش خالد المحجوب، أكد أن تركيا تحاول عرقلة الحوار الليبي والمسار السياسي، مضيفا أنها تواصل تسيير رحلات جوية إلى طرابلس ونقل المرتزقة.

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