الشيباني: هذا جدول أعمال جلسات النواب في غدامس

بوابة إفريقيا الإخبارية- همسة يونس (خاص) |

06 December, 2020

قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، أن النواب المجتمعين في غدامس سيناقشون خلال جلسة غدا الاثنين، تعديل اللائحة الداخلية للبرلمان، وخارطة طريق المجلس.

وقال الشيباني في تصريح لـ”لبوابة إفريقيا الإخبارية”، إنه عقدت اليوم الأحد جلسة تشاورية بين الأعضاء لمناقشة جدول أعمال الجلسة المقررة وخاصة فيما يتعلق بتعديل اللائحة الداخلية حيث سيكون التعديل بإضافة دورة برلمانية لكل ستة أشهر، وإعادة هيكلة مكتب الرئاسة إلى رئيس، ونائبين، ومقرر، ونائب مقرر، وعدد ثلاثة مراقبين، لافتا إلى أن النصاب يفوق 120 نائبا حتى الآن.