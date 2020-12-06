مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يحذر من مجموعة الألوان والأصباغ المحظورة بالمواد الغذائية

ليبيا – حذر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية اليوم الأحد من مجموعة من الألوان والأصباغ المحظورة بالمواد الغدائية.

مركز الرقابة أوضح عبر مكتبه الإعلامي أن مجموعة الألوان والأصباغ هي: “صبغة ترترازين E102 وتحمل الاسم التجاري Tartrazine، يستخرج من قطران الفحم، والاسم الكيمائي (Tri-Sodium 5-hydroxy-1-(4-sulfunato phenyl 1-4-(4-sulfonato phenylazo pyrazole-3-carbaxylate -الرقم العالمي: E102 ذو الصيغة الكيمائية: C16H9N4Na3O9S3 والوزن الجزئي 534.37”.

وأكد المركز أن هذه الأصباغ المحظورة تسبب الحساسية، وعدم وضوح الرؤية، والمسبب الثاني للإصابة بالصداع النصفي، واحتقان الأنف للأشخاص المصابين بالربو.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية