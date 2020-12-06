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مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يحذر من مجموعة الألوان والأصباغ المحظورة بالمواد الغذائية

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – حذر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية اليوم الأحد من مجموعة من الألوان والأصباغ المحظورة بالمواد الغدائية.

جانب من الاوان التي يحذر منها مركز الرقابة على الأغذية

مركز الرقابة أوضح عبر مكتبه الإعلامي أن مجموعة الألوان والأصباغ هي: “صبغة ترترازين E102 وتحمل الاسم التجاري Tartrazine، يستخرج من قطران الفحم، والاسم الكيمائي (Tri-Sodium 5-hydroxy-1-(4-sulfunato phenyl 1-4-(4-sulfonato phenylazo pyrazole-3-carbaxylate -الرقم العالمي: E102 ذو الصيغة الكيمائية: C16H9N4Na3O9S3 والوزن الجزئي 534.37”.

وأكد المركز أن هذه الأصباغ المحظورة تسبب الحساسية، وعدم وضوح الرؤية، والمسبب الثاني للإصابة بالصداع النصفي، واحتقان الأنف للأشخاص المصابين بالربو.

 

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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