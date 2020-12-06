مكونات برقة الاجتماعية: ندعم إعلان مرحلة جديدة للتفاوض والسلام

أعلنت القبائل والمكونات الاجتماعية بإقليم برقة، اليوم الأحد، دعمها الكامل لمبادرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الضامنة لحقوق الاقاليم التاريخية، ووقف الاقتتال وإعلان مرحلة جديدة للتفاوض والسلام.

وقالت القبائل في بيان أصدرته وتحصلت بوابة إفريقيا على نسخة منه، إنه في الوقت الذي تثمن فيه القبائل عاليا جهود بعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة في ليبيا، فأنها تؤكد وبكل وضوح رفضها القاطع والمطلق القفز بأي شكل من الأشكال على الحق الإقليم في اختيار من يمثله في المجلس الرئاسي.

كما أعلنت، تمكسها بخيار عدم المساس بالمؤسسة العسكرية وقيادتها، ورفض أي اجتماع لمجلس النواب في أي مكان غير المقر الدستوري في مدينة بنغازي أو مقره المؤقت في مدينة طبرق.