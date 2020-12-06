ليبيا تواصل تراجعها على مؤشر التنمية البشرية

واصلت ليبيا التراجع في تقرير التنمية البشرية الذي يصدر كل عام عن برنامج (UNDP) الإنمائي التابع للأمم المتحدة في ستوكهولم.

ويُغطي التقرير مؤشرات التنمية البشرية في 189 دولة وإقليماً ويتضمن التحديثات الإحصائية التي تغيّرت في هذه المؤشرات في العام 2019.

ويستند مؤشر التنمية البشرية في قياسه إلى تقييم التقدم الحادث على المدى الطويل في ثلاثة جوانب أساسية للتنمية البشرية وهي: الحياة الصحية الطويلة وتقاس بالعمر المتوقع للفرد، وإمكانية الوصول للمعرفة وتقاس بسنوات التعليم المتاحة للأطفال في سن التعليم المبكر والكبار من سن 25 فأكثر، ومستوى المعيشة الكريمة ويقاس بنصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي.

وحصلت ليبيا على في مؤشر التنمية البشرية على درجة 0.708 الأمر الذي وضعها في المركز 110 عالمياً. ويذكر أن ليبيا حققت المركز 108 من بين 189 دولة لعام 2017 م، والمركز 102 لعام 2016.

وتصدرت الإمارات العربية المتحدة العرب، حيث احتلت المركز 35 عالميًا وحصلت على درجة 0.866، وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني عربيًا و 36 مكرر عالميًا بدرجة 0.857.

عالمياً جاءت النرويج في صدارة الدول، وفي المركز الثاني جاءت سويسرا، بينما أيرلندا في المركز الثالث، ورابعاً حلت ألمانيا، وخامسًا هونغ كونغ.

وعلى المستوى العربي احتلت قطر المركز الثالث، أما البحرين فحلت رابعًا، ثم عمان في المركز الخامس، الكويت في المركز السادس، وسابعًا الجزائر، تونس حلت في المركز الثامن ولبنان في التاسع، الأردن في المركز العاشر، وليبيا احتلت المركز الحادي عشر عربيًا.

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