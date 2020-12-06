الرئاسة المصرية: الأزمة الليبية محور رئيسي لزيارة السيسي إلى فرنسا

أكد السفير بسام راضى، الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا ستشهد التباحث في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والعسكرية، مبينا أن الأزمة الليبية أحد أهم المحاور الرئيسية للزيارة . وأوضح “راضى”، في تصريحات صحفية، أن موقف البلدين يتطابقان في رفض التدخل الخارجي والتعاون مع المليشيات والمقاتلين الأجانب، ومع المسار السياسي، وصولا للانتخابات لصالح الشعب الليبي، مشيرا إلى أن هناك دوائر مشتركة كبيرة بين المواقف المصرية والفرنسية أولها في شرق التوسط والتعاون والبناء ونبذ أى توترات أو مشاكل بحيث إن ثروات شرق المتوسط يتم استغلالها لصالح الشعوب .

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