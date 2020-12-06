زيارة ميدانية إلى محطة الزويتينة الغازية  

أجرى عضو مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، المهندس مجدي الفيتوري، وبعض المسؤولين، زيارة ميدانية لمحطة كهرباء الزويتينة الغازية.

اجتمع خلالها مع مدير المحطة وبعض المسؤولين العاملين فيها، وناقش المشاكل الفنية التي تواجهها.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة سرعة البدء في إجراء عمرة للوحدتين الأولى والرابعة، والتأكيد على صيانة مداخن الوحدتين الخامسة والسادسة أثناء إجراء العمرة مع شركة سيمنس، كما تمت مناقشة عودة الشركات الكورية المنفذة لمشروع الدورة المزدوجة لمحطة الزويتينة.

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