جراد: الجزائر تتمسك بحل سياسي توافقي يحترم إرادة الليبيين

أكد رئيس الحكومة الجزائرية عبد العزيز جراد، اليوم الأحد، تمسك بلاده بمسار تسوية الأزمة الليبية الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة بعيدًا عن أي تدخلات خارجية.

وجاءت تصريحات «جراد»، خلال كلمة له عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد أمام الدورة الاستثنائية الـ14 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي حول مبادرة «إسكات البنادق».

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وقال الحكومة الجزائرية، إن الجزائر لم تدخر جهدًا لتقريب وجهات نظر الإخوة الليبيين، دعمًا لمسار التسوية الأممي لإيجاد حل سياسي توافقي يحفظ أمن واستقرار ووحدة ليبيا، مشددًا على ضرورة احترام إرادة الشعب الليبي ورفض التدخلات الأجنبية.

وأوضح رئيس الحكومة الجزائرية، أن شراكة الاتحاد الإفريقي مع منظمة الأمم المتحدة وغيرها من الشركاء، ساهمت في تحقيق نتائج ملموسة في إدارة العديد من النزاعات والتخفيف من حدتها، في إطار مبدأ حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية، مؤكدًا أن وضع حد نهائي للنزاعات في القارة يبقى هدفًا منشودًا.

وبخصوص جهود استعادة الأمن والاستقرار في منطقة الساحل أفاد جراد، بأن الجزائر تسجل بقلق كبير تواصل تحويل مبالغ هامة للجماعات الإرهابية مقابل تحرير الرهائن، بما يعيق جهودنا في محاربة الإرهاب.

وكان رئيس الحكومة الجزائرية يلمح إلى صفقة فرنسية مع تنظيم القاعدة في الساحل خلال أكتوبر الماضي استفاد خلالها الأخير من إطلاق سراح أكثر من 200 إرهابي وفدية مالية تفوق 9 ملايين يورو مقابل إفراجه عن أربعة رهائن.

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