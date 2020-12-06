“بلدي” كاباو الجديد يتسلم مهامه

شهدت مدينة كاباو اليوم مراسم التسليم والاستلام بين المجلس البلدي السابق والمجلس البلدي المنتخب حالياً للبلدية في أجواء سادتها روح الديمقراطية بين المجلسين بحضور أعيان البلدية ونشطاء المدينة.

وبعد التوقيع على مستندات التسليم والاستلام وإنهاء الإجراءات قام المجلس البلدي السابق بتكريم كل من ساهم في نجاح العمل للمجلس، ومنها مؤسسات المجتمع المدني وفوج كشاف كاباو وجمعية “نتير” والحرس البلدي كاباو، والإعلاميون المساهمون في تغطية كل الأنشطة داخل البلدية وكل الجهات والقطاعات المساهمة في نجاح العمل داخل البلدية.

يشار إلى أن اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، كانت قد أعلنت أسماء المرشحين الفائزين في انتخابات بلدية كاباو، حيث تبيّن بعد عملية فرز أصوات المقترعين في البلدية، فوز كل من مراد مسعود مخلوف بمقعد عميد البلدية، كما فازت عن فئة المرأة مسعودة جمعة عمر، بالإضافة إلى فوز أحمد أبو القاسم الربيع عن فئة ذوي الإعاقة.

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