ميلود الأسود: اتفقنا في جلسات النواب التشاورية على اختيار رئيس جديد من الشرق

وصف عضو مجلس النواب ميلود الأسود اتهام اجتماع غدامس بالسعي لاختيار رئيس إخواني للبرلمان، بأنه محاولة لإفشال الاجتماع.

وقال الأسود في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24” أن عدد الإخوان بالبرلمان وبالجلسة التي ستعقد بغدامس ربما لا يزيد على 15 نائبا كما أننا اتفقنا باجتماعاتنا التشاورية على أن تؤول رئاسة البرلمان لشخصية من الشرق الليبي.

ووصل أعضاء مجلس النواب القادمين من مدينة طنجة المغربية إلى مقر الجلسة النيابية بفندق دار غدامس، الخميس الماضي، وانطلقت، ظهر اليوم الأحد، جلسة تشاورية، لمناقشة تعديل اللائحة الداخلية، وكذلك مناقشة تقسيم النواب إلى مجموعة لجان.

في المقابل، دعت رئاسة مجلس النواب، برئاسة المستشار عقيلة صالح، كافة أعضاء المجلس لحضور الجلسة الرسمية التي ستنعقد بمقر مجلس النواب الدستوري بمدينة بنغازي غدا الاثنين .

وأكد البيان الصادر، عن رئاسة مجلس النواب، أن الاجتماع سيناقش جدول أعمال المجلس والتطورات الراهنة للأوضاع في البلاد.