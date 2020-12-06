انطلاق أعمال صيانة وتركيب أعمدة الإنارة في العزيزية

انطلقت في بلدية العزيزية أعمال صيانة الإنارة وتركيب الأعمدة والمصابيح بإدارة توزيع الجفارة، بالتنسيق مع المجلس البلدي؛ وذلك في الطريق الرئيسي داخل المدينة التي تضررت نتيجة الأحداث التي وقعت بالمنطقة.

وبعد الانتهاء من صيانة عدد من محطات الكهرباء داخل بلدية العزيزية بدأت فرق الصيانة بمكتب الإنارة بإدارة توزيع الجفارة وبالتنسيق مع المجلس التسييري لبلدية العزيزية، بعملية صيانة وتركيب الأعمدة ومصابيح الإنارة في الطريق الرئيسي داخل مدينة العزيزية.

وكان الطريق الذي بدأت أعمال الصيانة فيه، قد تضرر نتيجة الأحداث التي وقعت في المنطقة، ومن المقرر أن يتم خلال الأيام المقبلة صيانة أعمدة الإنارة في الطريق المزدوج الرابط بين العزيزية وغريان، إضافة للطريق الرابط إلى الساعدية شمالا.

وتأتي هذه الأعمال من أجل التقليل من حوادث المرور خاصة في الفترة المسائية نظرا للازدحام في الطريق الرابط بين طرابلس والجبل، مرورا بالمنطقة حيث تعد خط سير حيوي لهذه المناطق.

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