بعد إيقافهم عن العمل .. إحالة 23 عنصر طبي وطبي مساعد إلى “التفتيش ” في بني وليد

أعلن مدير مكتب الشؤون الطبية بإدارة الخدمات الصحية بني وليد،خالد علي الهمالي، اليوم الأحد، إحالة قائمة من العناصر الطبية والطبية المساعدة لمدير الخدمات الصحية بني وليد سامي سلامة الوداني ومكتب التفتيش والمتابعة سالم محمد مفتاح بعد إيقافهم عن العمل، وذلك لعدم التزامهم بالعمل داخل المرافق الصحية التابعة للقطاع الصحي العام.

وأوضح الهمالي، في منشور عبر الصفحة الرسمية لإدارة الخدمات الصحية بموقع “فيسبوك”، أنه لن يتم الإفراج عن الموقوفين إلا بتعهدهم كتابيا والتزامهم بالعمل، مبينا أن عددهم بلغ 23عنصر طبي وطبي مساعد بمختلف المراكز الصحية بالمدينة .

وإشار الهمالي إلى أن مكتب الشؤون الطبية أحال نسخة لمكتب التفتيش والمتابعة وللملف الشخصي للعناصر الطبية والطبية المساعدة.

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