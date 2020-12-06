ليبيا الان

جبريل أوحيدة: المرشحون لتولي رئاسة النواب في غدامس ليسوا من “الإخوان”

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

دافع عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة عن أهداف اجتماع غدامس الذي انطلقت جلساته التشاورية، اليوم الأحد، لمناقشة تعديل اللائحة الداخلية.

وقال أوحيدة في تصريحات صحيفة رصدتها “الساعة 24” اليوم الأحد: “الأسماء التي ترددت لتولي لرئاسة البرلمان خلال أحاديث ومشاورات النواب في طنجة أو في غدامس ليس من بينها أسماء إخوانية”.

وأضاف: “لو نجحنا في استكمال التفاهمات وإيجاد مخرج قانوني لعقد الجلسة، فالأمور ستسير بشكل يدعم استقرار ليبيا والبرلمان، عبر تفعيل نشاطه وآلياته”.

ووصل أعضاء مجلس النواب القادمين من مدينة طنجة المغربية إلى مقر الجلسة النيابية بفندق دار غدامس، الخميس الماضي.

في المقابل، دعت رئاسة مجلس النواب، برئاسة المستشار عقيلة صالح، كافة أعضاء المجلس لحضور الجلسة الرسمية التي ستنعقد بمقر مجلس النواب الدستوري بمدينة بنغازي غدا الاثنين .

وأكد البيان الصادر، عن رئاسة مجلس النواب، أن الاجتماع سيناقش جدول أعمال المجلس والتطورات الراهنة للأوضاع في البلاد.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • كويس – يعني التواب مقصرين في حق مراكزهم – ومن غير تعديلات واي شيء اخر – لو ان ما يسمونهم النواب عندهم مصداقية لكان عملهم ميداني داخل ليبيا – يعني الإشراف على الاعمال المباشر – وينزلوا للبلديات ويمشوا يزوروا المستشفيات ويشوفوا موضوع المشاريع المتأخرة لان المواطن مازال ينتطر في العمل على ارض الواقع مش تعديلات وتضييع وقت وتضييع امًوال …!!!!
    كيف ناءب يتقاضى في معاش من الدولة وما قدملها شيء ..!!! سبحان الله ..،!!!
    ينزلوا للبلديات ويشوفوهم الناس ويعرفوا سيب تاخير الاعمال التنفيذية الارض بالك خايفين على بداليهمً وكنادرهم من التراب …!!!

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