شندب يعلق على إشادة «حفتر» بـ «عقيلة صالح»

وصف الصحفي اللبناني علي شندب، إشادة القائد العام للجيش خليفة حفتر برئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بـ”النعي السياسي لرئيس البرلمان الليبي”.

وقال شندب في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، :”بدت إشادة خليفة حفتر وامتداحه لعقيلة صالح تزامنا مع اجتماع غدامس النيابي، بمثابة نعي سياسي لرئيس البرلمان الليبي، الذي أعلنت قبائل ومكونات برقة تمسكها الكامل به. بعض نخب ليبيا يرى أن طي صفحة صالح مقدمة لطي صفحة المشير شخصيا”.

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يشار إلى أن القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية خليفة ابوالقاسم حفتر، أشاد -خلال اجتماعه بضباط القوات المُسلحة بمقرّ القيادة العامة بالرجمة- على دور رئيس مجلس النواب عقيلة صالح واصفا إياه بأنه شخصية وطنية بامتياز. وبينت شعبة الإعلام الحربي أن حفتر وصف صالح بالشخصية الوطنية بامتياز وأنه الداعم الحقيقي للقوات المُسلحة طيلة فترة توليه رئاسة البرلمان، وأنه ابن قبيلة عريقة مُجاهدة قدّمت الشهداء والتضحيات من أجل ليبيا.