ليبيا تسجل 1051 إصابة بكورونا و654 متعافيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيانه ليوم أمس تسجيل ألف وإحدى وخمسين إصابة بفيروس كورونا بين جديدة ومخالطة، في حين تماثل للشفاء ستمئة وأربعة وخمسون مصابا، وتوفي اثنا عشر آخرون، ليرتفع العدد الكلي للإصابات في البلاد منذ دخول الفيروس إلى ستة وثمانين ألفا وخمسمئة وثمانين، سجل أكثر من نصفها في طرابلس.
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قناة ليبيا
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