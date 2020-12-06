الثني: سنسخر كافة إمكانيات الحكومة الليبية للمفوضية للانتخابات

استقبل رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الأحد في مقر رئاسة الوزراء ببنغازي.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة الليبية في بيان له طالعته “الساعة 24” إن الثني والسايح ناقشا خلال الاجتماع استعدادات المفوضية لعقد أي انتخابات مقبلة.

وأضاف البيان: “أكد رئيس مجلس الوزراء تسخير كافة إمكانيات الحكومة الليبية للمفوضية لتقوم بعملها وفقا للمطلوب”.

وفي المقابل، ثمن رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للاانتخابات دور الحكومة الليبية وما تقوم به من دعم للمسار الديمقراطي.

يشار إلى أن أعضاء الحوار السياسي الذي عقد في تونس الشهر الماضي اتفقوا على عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية في ديسمبر 2021.