آمال لـ”الشريف” بأن تنظر رئاسة البرلمان لاجتماع غدامس بـ”شكل وطني”

أبدى عضو مجلس النواب إسماعيل الشريف أمله في أن يتفهم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، لقاء النواب في غدامس، بشكل وطني وبمراعاة للحالة الراهنة التي تمر بها ليبيا.

وقال الشريف في تصريحات خاصة لـ 218 إن على المجلس النيابي الإيفاء بالاستحقاقات الملقاة على عاتقه وتحمّل مسؤولياته القانونية، مؤكدا أن لقاء النواب في غدامس ينعقد على هذا الأساس لكون هذه المدينة احتضنت سابقا لقاءات عدة في ليبيا.

ومن المقرر أن يعقد النواب، غدا لقاءً في مدينة غدامس ليكون خطوة في اتجاه تفعيل مجلس النواب للقيام بدوره الذي تقاعس عن القيام به في آخر السنوات، وليكون مستعداً في حال وصول ملتقى الحوار لمحطته الأخيرة من أجل المصادقة على الحكومة ومنحها الثقة، بعدما اتجه ما يقرب من 120 عضوا من أعضاء المجلس إلى غدامس قادمين من مدينة طنجة المغربية، حيث عقدوا لقاءات تشاورية أذابوا فيها جبال الجليد ومدوا خلالها جسور الثقة التي انقطعت بفعل حدة الاستقطاب وغياب المناطق الرمادية والدافئة.

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