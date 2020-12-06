مفوضية المجتمع المدني تستعد لافتتاح مقرها الدائم في بنغازي

تستعد مفوضية المجتمع المدني التابعة للحكومة الموقتة لافتتاح مقرها الدائم في مينة بنغازي المتوقع أن يكون خلال الأسابيع القليلة القادمة، بحسب ما نشرته المفوضية عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأجرت، اليوم الأحد، رئيس مجلس إدارة المفوضية المستشارة، مبروكة بالتمر ونائبها محمود البرعصي، والمدير التنفيذي للمفوضية، إبراهيم المقصبي، ومدير إدارة العلاقات والإعلام، وفاء بوجواري، ومدير مكتب رئيس المفوضية، خليل قويدر، زيارة تفقدية للمقر الجديد للمفوضية.

وقالت مفوضية المجتمع المدني إن الزيارة تأتي بناءً على تعليمات رئيس الحكومة الموقتة لمتابعة أعمال الصيانة بالمقر، معتبرة أن زيارة الوفد تأتي في إطار الاستعدادات النهائية لافتتاح مقرها الدائم والمتوقع خلال الأسابيع القليلة القادمة بمدينة بنغازي.

وأشارت المفوضية إلى أن قرارات رئاسة مجلس الوزراء للحكومات الليبية المتعاقبة منذ عام 2012 والمتعلقة بإنشاء المفوضية وتنظيمها نصت على أن مدينة بنغازي هي مقر إدارتها العامة ويحق لها إنشاء فروع ومكاتب في أنحاء البلاد.

وأوضحت المفوضية أن مقرها الجديد في مدينة بنغازي سيضم مكاتب لمجلس الإدارة والإدارات التنفيذية بالإضافة إلى قاعة متعددة الأغراض للمؤتمرات والندوات ومناشط التدريب.

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