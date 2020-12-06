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حملة خليك إيجابي تختتم فعالياتها من كلية التقنية الطبية درنة

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

انطلقت فعاليات اليوم الختامي لحملة وقاية تحت شعار، خليك إيجابي، من كلية التقنية الطبية درنة، والتي تمثلت بتقديم المحاضرات التوعوية والإرشادات الوقائية من فيروس كورونا، وسط ترحيب وإقبال كبيرين من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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