حملة خليك إيجابي تختتم فعالياتها من كلية التقنية الطبية درنة

انطلقت فعاليات اليوم الختامي لحملة وقاية تحت شعار، خليك إيجابي، من كلية التقنية الطبية درنة، والتي تمثلت بتقديم المحاضرات التوعوية والإرشادات الوقائية من فيروس كورونا، وسط ترحيب وإقبال كبيرين من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

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