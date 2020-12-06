محكمة مصرية تؤجل محاكمة المتهمين بالتخابر مع داعش ليبيا إلى 6 يناير

قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة الجنايات المصرية، تأجيل محاكمة 10 متهمين، منهم متهم واحد حضوري، و9 غيابي في القضية المعروفة إعلامياً بـ “التخابر مع داعش ليبيا” لجلسة 6 يناير المقبل.

وأوضحت وسائل إعلام، أن تأجيل المحاكمة بسبب استكمال مرافعة الدفاع لورود تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليهم.

وكان قد أمر النائب العام المصري السابق نبيل صادق، بإحالة 10 متهمين بينهم 4 ليبيين الجنسية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لارتكابهم جريمة التخابر لدى جماعة داعش الإرهابية، وكتائب قوة الردع التابعة لها، ومن يعملون لمصلحتها في ليبيا، بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها.

ووقعت تلك الجرائم باختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، وارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات، والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.

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