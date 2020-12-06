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ورشة عمل لتطوير وهيكلة الإدارات التعليمية في بني وليد

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقيمت بداخل كلية التقنية الإلكترونية ببني وليد ورشة عمل حول تطوير وهيكلة الإدارات التعليمية والتدريبية بالثانوية الصناعية بالمدينة، لتبادل الخبرة العلمية وتطوير الإدارات.

وتأتي هذه الخطوة للتوأمة بين عمل اجتمعت فيه كلية التقنية الإلكترونية والثانوية الصناعية في مدينة بني وليد، إذ شهدت الورشة جانبا حول العمل الإداري من ناحية كيفية صياغة الرسائل الرسمية والمراسلات الإدارية بحسب مهام أقسام الإدارة داخل الثانوية العسكرية في البلدية.

ومن خلال هذه الورشة تم الاتفاق على وضع الأسس لتطوير الثانوية الصناعية وفقا لمعايير الجودة التعليمية والفنية وحققت الورشة نتائج عملية جيدة على مستوى المتلقين لهذه الورشة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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