الثني يوجه بالإسراع في معالجة أوضاع الشبكة العامة للكهرباء

وجه رئيس الحكومة الموقتة عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الأحد، بالإسراع في معالجة أوضاع الشبكة العامة للكهرباء، خلال اجتماع في مكتبه بمدينة بنغازي مع رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، مسؤول القطاع المهندس فخري المسماري.
وأكد الثني خلال الاجتماع، ضرورة الإسراع في معالجة أوضاع الشبكة العامة للكهرباء، خاصة في مناطق الجبل الأخضر لما لها من خصوصية في انخفاض درجات الحرارة خلال فصل الشتاء.
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بدوره، أكد المسماري، أن الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، تعمل بشكل مستمر من أجل تخفيف المعاناة على المواطنين.
والجمعة، أعلنت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، التابعة للحكومة الموقتة، انخفاض مخصصات الغاز من المصدر والمغذي لمحطتي كهرباء شمال بنغازي والزويتينة بالمنطقة الشرقية، مما زاد العجز بالشبكة الكهربائية الشرقية إلي 400 ميجاوات.
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