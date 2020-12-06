المهدوي: هذه أسباب تعثر الحوار السياسي الليبي

بوابة إفريقيا الإخبارية – همسة يونس |

06 December, 2020

رأى الناشط والمحلل سياسي احمد عبدالله المهدوي، أن السبب الرئيس لفشل أو تعثر الحوار السياسي الليبي هو أن تيار الإسلام السياسي يخشي خروجه من المشهد السياسي.

وقال المهدوي، في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، :”اعتقد أن السبب الرئيس لفشل أو تعثر الحوار السياسي هو أن تيار الإسلام السياسي يخشي خروجه من المشهد السياسي، خصوصا وأنهم خسروا الرهان في أي عملية انتخابية وأهم من كل ذلك أنهم يمثلون ٤٠ مقعد من ٧٥ للجنة الحوار لذلك تعنت تيار الإسلام السياسي كان أهم أسباب عدم التوافق، إضافة إلى استخدامهم للمال السياسي الفاسد لشراء الذمم”، لافتا في الوقت ذاته إلى أن التواطؤ الواضح للبعثة الأممية وعدم الشفافية في التحقيقات التي دعت اليها البعثة بشأن استخدام الرشاوي داخل أروقه لجنة الحوار يجعل الجميع على يقين بعدم جدية وحيادية البعثة، على حد وصفه.

كما انتقد المهدوي، “الانتهاكات التركية المتواصلة جويا لنقل السلاح والمرتزقة إلى قاعدتي مصراته والوطيه والتي تمثل خرقا واضحا لبنود اتفاق لجنة (5+5) في جنيف القاضي بخروج المرتزقة ووقف التدخل الأجنبي في ليبيا”، مشيرا إلى أن زيادة انتهاك تركيا لحظر التسليح إلى ليبيا وإرسال السفن والطائرات العسكرية إلى ليبيا ينذر بحرب تدخل المنطقة في حرب إقليمية أو حتى دولية مسرحها ليبيا وضحيتها المواطن الليبي، بحسب تعبيره.

وقال المهدوي، إن :”الدور المصري مهم واستراتيجي وتجلى ذلك من خلال احتضان القاهرة للجنة العسكرية في الغردقة وكسر الجمود الذي أفضى إلى تفاهمات جنيف، الدور المصري أيضا حافظ على إعطاء الهدنة طابع الهدوء النسبي، خصوصا بعد اعلان الرئيس السيسي خط سرت الجفرة الأحمر، والتفاهم المصري الفرنسي تجاه القضية الليبية والتنسيق المستمر يجعل من الملف الليبي ذو طابع مهم للعمل المشترك المصري الفرنسي”.