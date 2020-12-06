أوحيدة: أبرز أهداف اجتماع غدامس هو تبديد المخاوف

قال عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، إن اجتماع النواب في مدينة غدامس سيضم مئة وعشرين نائبا، مؤكدا أن من أبرز أهدافه التئام مجلس النواب وتبديد المخاوف.

وأشار أوحيدة في تصريح أمس لقناتنا إلى أن الاجتماع سيبحث الاتفاق على جملة من المبادئ، وتثبيت الخطوط الحمراء، وأن تخرج كل القرارات بالتوافق.

من جانبه أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب، في تصريح أمس لقناة ليبيا، أن الاجتماع الذي شارك فيه برفقة عدد من أعضاء البرلمان في مدينة طنجة المغربية كان هدفه عودة التئام مجلس النواب من جديد وقطع الطريق على مقترح البعثة الأممية الأخير في حوار تونس، والذي يفضي إلى تشكيل جسم سياسي تشريعي جديد.

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