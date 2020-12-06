بلدي غدامس: نشكر المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي على مساعدتنا بصناديق القمامة

أعلن المجلس البلدي غدامس التابع لحكومة الوفاق عن استلامه معدات لدعم شركة الخدمات العامة مثمثلة في صناديق القمامة المحمولة والتابتة وكذلك عربات نقل القمامة، التي تبرعت بها ألمانيا.

وقال المجلس البلدي في بيان طالعته “الساعة 24” اليوم الأحد، أنه سيوزع بالتنسيق مع شركة الخدمات العامة، الصناديق على الأماكن العامة والمحال التجارية على ان يلتزم كل من استلمها بضمان المحافظة عليها.

وتقدم المجلس البلدي بجزيل شكره إلى المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (giz) على تعاونهم ومساعدتهم للبلدية وتقديمهم للمساعدات المشار إليها، والتي لم يوضح عددها.

وفي 24 نوفمبر الماضي، أعلن السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا تبرع بلاده على عمداء 9 بلديات وهي «نالوت – جنزور – أبوسليم – غدامس – الزنتان – البوانيس – جادو – حي الأندلس » بـ 6000 حاوية قمامة و3 جرافات «كاشيك» مخصصة للنظافة وجمع المخلفات.

وقال «أوفتشا» في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، إنه “يعد تحسين إدارة النفايات عنصرًا أساسيًا في التعاون لتقوية الحكم المحلي”، مردفًا “لقد تشرفت اليوم بتسليم معدات إلى عمداء تسع بلديات، والتي ستستخدم في تعزيز اللامركزية والقدرات الإدارية للبلديات”.