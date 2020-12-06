لينو يطالب البعثة الأممية بتعديل ألية التصويت بالملتقى السياسي

طالب عضو مجلس النواب، محمد لينو، في معرض رده على سؤال لقناة ليبيا حول آخر مستجدات ملتقى الحوار السياسي، طالب البعثة الأممية بالنظر في نسبة التوافق التي تم اعتمادها مؤخرا بخمسة وسبعين في المئة وتقليصها إلى ما دون الستين بالمئة في سبيل الوصول إلى توافق، مشيرا إلى أن ذلك أمر مستبعد وشرط تعجيزي في ظل دولة شهدت حروبا ونزاعات متعددة.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
عاجل// تأجيل جلسة مجلس النواب المقررة غدا إلى وقت لاحق مع استمرار الاجتماعات التشاورية لتعديل اللائحة الداخلية
تم النشر منذُ 53 ثانية
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
بلدي غدامس: نشكر المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي على مساعدتنا بصناديق القمامة
تم النشر منذُ 3 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
أوحيدة: أبرز أهداف اجتماع غدامس هو تبديد المخاوف
تم النشر منذُ 12 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا
المهدوي: هذه أسباب تعثر الحوار السياسي الليبي
تم النشر منذُ 19 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
أضف تعليقـك