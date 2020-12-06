لينو يطالب البعثة الأممية بتعديل ألية التصويت بالملتقى السياسي

طالب عضو مجلس النواب، محمد لينو، في معرض رده على سؤال لقناة ليبيا حول آخر مستجدات ملتقى الحوار السياسي، طالب البعثة الأممية بالنظر في نسبة التوافق التي تم اعتمادها مؤخرا بخمسة وسبعين في المئة وتقليصها إلى ما دون الستين بالمئة في سبيل الوصول إلى توافق، مشيرا إلى أن ذلك أمر مستبعد وشرط تعجيزي في ظل دولة شهدت حروبا ونزاعات متعددة.

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