جراد: الجزائر تدعم مسار تسوية الأزمة الليبية الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة

أكد رئيس الحكومة الجزائرية عبدالعزيز جراد، اليوم الأحد، أن بلاده تدعم مسار تسوية الأزمة الليبية الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة بعيدًا عن التدخلات الخارجية.

وأوضح جراد، في كلمة له عبر الدائرة المغلقة أمام الدورة الاستثنائية الـ14 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي بشأن مبادرة “إسكات البنادق”، أن الجزائر لم تدخر جهدًا لتقريب وجهات نظر الليبيين دعمًا لمسار التسوية الأممي لإيجاد حل سياسي توافقي يحفظ أمن واستقرار ووحدة ليبيا، مشددًا على ضرورة احترام إرادة الشعب الليبي ورفض التدخلات الأجنبية.

وأضاف جراد أن شراكة الاتحاد الأفريقي مع منظمة الأمم المتحدة وغيرها من الشركاء، أسهمت في تحقيق نتائج ملموسة في إدارة العديد من النزاعات والتخفيف من حدتها، في إطار مبدأ حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية، مؤكدًا أن وضع حد نهائي للنزاعات في القارة يبقى هدفًا منشودًا.

وحول جهود استعادة الأمن والاستقرار في منطقة الساحل، أفاد جراد بأن الجزائر تسجل بقلق كبير تواصل تحويل مبالغ مهمة للجماعات الإرهابية مقابل تحرير الرهائن، بما يعيق جهود محاربة الإرهاب.

وكان رئيس الحكومة الجزائرية يلمح إلى صفقة فرنسية مع تنظيم القاعدة في الساحل خلال أكتوبر الماضي استفاد خلالها الأخير من إطلاق أكثر من 200 إرهابي وفدية مالية تفوق تسعة ملايين يورو مقابل إفراجه عن أربعة رهائن.

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