مؤسسة ألمانية تتصدق على غدامس بمعدات لنقل وتجميع القمامة

أعلن المجلس البلدي في غدامس، اليوم الأحد، أنه تم في اليومين الماضيين استلام معدات لدعم شركة الخدمات العامة، متمثلة في صناديق القمامة المحمولة والثابتة وكذلك عربات نقل القمامة.

وأضح المجلس، في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي، “فيسبوك”، أن استلام هذه المعدات يأتي في إطار علاقة التعاون بين بلدية غدامس والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (giz ).

وأضاف المجلس أنه سيتم توزيع المعدات على الأماكن العامة والمحال التجارية، مشددا على أهمية التزام كل من يستلمها بضمان المحافظة عليها.

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