الثني يصدر تعليماته بالإسراع في معالجة أوضاع شبكة الكهرباء

أصدر رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية “المؤقتة” عبدالله الثني، اليوم الأحد، تعليماته بالإسراع في معالجة أوضاع الشبكة العامة للكهرباء، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع مسؤول القطاع فخري المسماري.

وأكد الثني خلال الاجتماع على ضرورة الإسراع في معالجة أوضاع الشبكة العامة للكهرباء، خاصة في مناطق الجبل الأخضر لما لها من خصوصية في انخفاض درجات الحرارة خلال فصل الشتاء.

بدوره، أكد رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة أن الهيئة تعمل بشكل مستمر من أجل تخفيف المعاناة على المواطنين.