عقوب يبحث ملف القطاع الصحي مع عدد من عمداء البلديات

اطلع وزير الصحة في الحكومة الليبية، سعد عقوب، على الأحوال الصحية والاحتياجات الطبية في عدة مناطق بالوسط والجنوب الشرقي، وذلك خلال اجتماعه اليوم في البيضاء مع عمداء بلديات اجخرة وخليج السدرة والبريقة والزويتينة ومرادة.

الاجتماع بحث الأوضاع الصحية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا، وأداء مراكز العزل السريري الطبي في ظل المؤشرات الوبائية الحالية، وحالة الجاهزية للمرافق الصحية للتصدي للفيروس.

كما أطلع عقوب عمداء البلديات على خدمات وزارة الصحة بالبلديات، وذلك في ظل الأزمة الحالية والمخصصات المالية من الميزانية العامة المسلمة للمرافق الصحية.

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