«صنع الله» يجتمع مع مدير  مستشفى الرازي للامراض النفسية والعصبية

اجتمع مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مع أحمد غوار، مدير عام مستشفى الرازي للامراض النفسية والعصبية بطرابلس.

وأوضح حساب المؤسسة الوطنية للنفط، على فيسبوك، الأحد، في بيان، أن مدير المستشفى قدم خلال الاجتماع نبذة عن نشاط المستشفى والوضع الحالي بعد التحسينات التي تم تنفيذها مؤخرا بدعم من صحة الوفاق والمختنقات الحالية التي يسعى المستشفى إلى حلها وتوفير بعض الاحتياجات ومدى امكانية دعم المؤسسة الوطنية للنفط في هذا الجانب.

ولفت البيان، إلى أن «صنع الله» شكر القائمين على المستشفى واثنى على جهودهم لخدمة هذه الشريحة التي تحتاج منا جميعا لوقفة جادة وتقديم الاهتمام الكافي وتوفير الاحتياجات الملّحة والضرورية لمواجهة التحديات التي يواجهها القائمين على هذا المستشفى وقطاع الصحة في ليبيا بشكل عام وخاصة في ظل تردي الوضع الاقتصادي في البلاد وتفشي وباء فيروس كورونا.

وأوضح البيان، أنه وفقًا لإدارة التنمية المستدامة وبحسب ما يتاح من إمكانيات سيتم تقديم الدعم الممكن لتحسين الخدمة التي تقدم لهذه الشريحة التي تحتاج الى اهتمام ورعاية خاصة.