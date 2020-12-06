توزيع معدات الوقاية من كورونا على مدارس بنغازي

بدأت وزارة التعليم في الحكومة الليبية بتوزيع المعدات والأدوات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، على المخازن بالمؤسسات التعليمية لـ 15 منطقة تعليمية وستتواصل مهمة التوزيع على باقي المناطق استعدادا لخطة بداية العام الدراسي الجديد.

وتأتي هذه الخطوة الجادة في الطريق الصحيح تحسباً لتفشي فيروس كورونا في المؤسسات التعليمية، وقامت وزارة التعليم في الحكومة الليبية بتوزيع أدوات التعقيم وأجهزة قياس الحرارة وغيرها من معدات لتوخي انتقال العدوى بين الطلبة والكادر التعليمي داخل المؤسسات التعليمية، وقد واكبت 218 تسلم مندوب تعليم مراقبة المليطينية يوسف المنفور التجهيزات المخصصة للمدارس التابعة لهم.

وتعتزم وزارة التعليم مواصلة العمل واستكماله ليشمل 35 مراقبة تعليم خارج مدينة بنغازي استعدادا لانطلاق العام الجديد بإمكانيات جيدة في ظل ظروف استمرار تفشي وباء كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية