المحجوب: تركيا تحاول عرقلة الحوار السياسي حتى لا تخرج من ليبيا صفر اليدين

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش، خالد المحجوب، اليوم الأحد، أن تركيا تسعى لعرقلة الحوار الليبي، من خلال التدخل العسكري وإرسال المرتزقة، مشيرا إلى أن هذه محاولات من تنظيم الإخوان للبقاء في السلطة .

وأوضح المحجوب، في تصريح صحفي، أن تركيا لا تزال ترسل مرتزقة إلى ليبيا، مضيفا أن الجيش رصد وصول بعضهم، إلا أن الأعداد قلت.

وأضاف أن الليبيين لا يمكن أن يقبلوا ببقاء المرتزقة مهما كانت أعدادهم، لأن هذا يمس بالسيادة الليبية ويعرقل ما تم الاتفاق عليه في إطار الحوار السياسي، مشددا على أن الجيش على قناعة كاملة بأنه لا يواجه تركيا كشعب، وإنما يواجه تنظيم الإخوان الذي يسعى للبقاء في المنطقة، من خلال أدواته مثل الجماعات المسلحة .

وتابع أن هناك تيار وطني استيقظ الآن في المنطقة الغربية، أصبح يرفض التدخل التركي وما يحدث من تنظيم الإخوان.. وحتى على المستوى السياسي أصبحت هناك صحوة كبيرة وأصبح الداخل الليبي يرفض هذا التنظيم، رغم ما يقوم به من محاولات لإعادة تدوير بقائه في البلاد، وعرقلة كل ما يجعل ليبيا دولة مستقرة.

واستطرد أن كل ما تقوم به تركيا في ليبيا الآن هو محاولة لعدم الخروج صفر اليدين، بعد كل تلك التدخلات التي قامت بها.

وأوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش أنه تم رصد 5 سفن تحركت من تركيا قرب المياه الإقليمية الليبية، دون أن تدخلها.

وأوضح أنه من المحتمل أن تكون هذه السفن في حالة استبدال مع سفن أخرى كانت متواجدة في المنطقة، من باب تغيير المناوبة، فيما لم يتم رصد أي عمليات من أي نوع في اتجاه الجبهة، فقد كانت حركتها خارج المياه الإقليمية .

وعلى الصعيد الميداني، أوضح المحجوب أن الجيش تمكن من السيطرة على “معسكر المغاوير”، في مدينة أوباري جنوبي ليبيا، الذي كانت تتخذه مليشيات آمر ما يسمى “لواء المغاوير” علي كنه.

وأضاف المحجوب أن الجيش يعمل على تأمين هذه المنطقة منعا لدخول التنظيمات المتطرفة، وفي مقدمتها القاعدة”.

وتابع أنه كان لا بد من إحكام السيطرة على المعسكر، وتمت محاصرته والسيطرة عليه دون إراقة للدماء .

وعن زيارة حفتر، إلى العاصمة المصرية القاهرة، شدد المحجوب على أهمية التنسيق المستمر بين ليبيا ومصر للحفاظ على الأمن القومي المشترك.

وأضاف أن مصر من الدول المهمة جدا وتعتبر بالنسبة إلى ليبيا مسألة أمن قومي مشترك، لذلك فهناك مشاورات مشتركة بين الجانبين .

وأشار إلى أنه ستتم مناقشة مجموعة من القضايا المهمة خلال هذه الزيارة، على رأسها ضرورة إنهاء الأزمة الليبية من خلال المسار السياسي، مضيفا أن الجيش يتمسك بعدة ثوابت، منها القضاء على الإرهاب وإجلاء المرتزقة، وكل ما تحدثت عنه مخرجات برلين واتفاقية جنيف، لافتا إلى وجود محاولات من البعض لعرقلة هذا المسار، لذا لا بد أن توضع كل الدول أمام مسؤولياتها لتكون هناك وقفة جادة وحقيقية لاستكمال ما تم إنجازه على جميع المستويات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24