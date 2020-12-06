اختتام مهرجان للفروسية بودان – بوابة أفريقيا الإخبارية

اختتمت بمدينة ودان ببلدية الجفرة مساء امس السبت فعاليات مهرجان الفروسية في دورته الثانية الذي ينظمه نادي الحرية للفروسية سنويا.

وشهدت فعاليات المهرجان سباق الميز الشعبي للشباب بمشاركة أكثر من عشرين فارسا بالزي الشعبي التقليدي وهم يصدحون بالشعر الشعبي الذي يمجد بطولات الاباء والأجداد .

وتخلل المهرجان الذي شهد حضورا شعبيا كبيرا من ابناء مدينة ودان والمهتمين بتربية الخيول وهواة ممارسة هذه الرياضة الشعبية، معرضا للمقتنيات الفخارية والاكلات الشعبية التي تتميز بها مناطق الجنوب بشكل عام وجناح لتمور الدقلة.

وأقيمت على هامش فعالياته أمسية شعرية بمسرح كلية القانون بودان احياها عددا من الشعراء الشعبيين وجمهور غفير من محبي الشعر الشعبي.