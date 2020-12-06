تفاصيل اجتماع المستشار عقيلة بمجلس الوزراء ومحافظ مصرف ليبيا المركزي وعمداء البلديات

عقد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اجتماعا موسعا بمدينة بنغازي بحضور مجلس الوزراء ومحافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري والسادة عمداء البلديات في المناطق التابعة للحكومة الليبية.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق تركز الاجتماع على بحث ومناقشة الاحتياجات و المشاكل التي تعانيها البلديات من اجل تقديم خدمات افضل للمواطنين حيث تم الاستماع للسادة عمداء البلديات وطرح الحلول المقترحة بحضور الوزراء المعنيين وهم نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات عبدالسلام البدري ونائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات عبدالرحمن الاحيرش و وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف و وزير المالية المكلف امراجع غيث و وزير الحكم المحلي عادل الزائدي.

وأضاف بلحيق بأنه تم بحث كافة هذه المشاكل من أجل الوصول الى حلول تفضي الى التخفيف من معانة المواطن وخاصة في مساءلة شح الموارد وغير ذلك.