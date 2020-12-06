صنع الله يلتقي مدير مستشفى للأمراض النفسية.. وليبيون: ما علاقة النفط بالطب

أثار اجتماع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط صنع الله مع مدير عام مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية أحمد غوار حالة من الجدل بسبب عدم اختصاص مؤسسة النفط بمجال الطب والأمراض النفسية.

وواجه الاجتماع موجة من الانتقادات بسبب عدم وجود جدوى منه ولم ينتج عنه أي مخرجات هامة، حيث قدم مدير المستشفى خلال الاجتماع نبذة عن نشاط المستشفى والوضع الحالي وقدم صنع الله شكره للقائمين على هذا المستشفى.

يأتي ذلك في الوقت الذي تمر خلاله البلاد بحالة اقتصادية سيئة، بالإضافة إلى الخلافات المشتعلة بين المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي بطرابلس، وترقب المواطنين لنتائج الاجتماعات الخاصة بأزمة عائدات النفط وسعر الصرف وغيرها من الأزمات التي تؤرق البلاد.

وأكد مراقبون، أن ما يقوم به صنع الله من تخبط خلال الفترة الأخيرة هو محاولة لتصدر المشهد بعد خلافاته مع محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير.

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