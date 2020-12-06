«الثني» يصدر تعليماته بالإسراع في معالجة أوضاع الشبكة العامة للكهرباء

أصدر رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني، تعليماته بالإسراع في معالجة أوضاع الشبكة العامة للكهرباء.

وأكد الحساب الرسمي للحكومة الليبية، على فيسبوك، اليوم الأحد، في بيان، أن تعليمات «الثني» جاءت خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع مسؤول القطاع المهندس فخري المسماري.

وشدد «الثني» خلال الاجتماع على ضرورة الإسراع في معالجة أوضاع الشبكة العامة للكهرباء، خاصة في مناطق الجبل الأخضر لما لها من خصوصية في انخفاض درجات الحرارة خلال فصل الشتاء.

ومن جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة أن الهيئة تعمل بشكل مستمر من أجل تخفيف المعاناة على المواطنين.