«الثني» يصدر تعليماته بالإسراع في معالجة أوضاع الشبكة العامة للكهرباء

أصدر رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني، تعليماته بالإسراع في معالجة أوضاع الشبكة العامة للكهرباء.
وأكد الحساب الرسمي للحكومة الليبية، على فيسبوك، اليوم الأحد، في بيان، أن تعليمات «الثني» جاءت خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع مسؤول القطاع المهندس فخري المسماري.
وشدد «الثني» خلال الاجتماع على ضرورة الإسراع في معالجة أوضاع الشبكة العامة للكهرباء، خاصة في مناطق الجبل الأخضر لما لها من خصوصية في انخفاض درجات الحرارة خلال فصل الشتاء.
ومن جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة أن الهيئة تعمل بشكل مستمر من أجل تخفيف المعاناة على المواطنين.
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