رئيس الحكومة الليبية يأذن بإطلاق منظومة الربط الإلكتروني لوزارة الشؤون الاجتماعية

منح رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله الثني الإذن لوزارة الشؤون الاجتماعية لإطلاق منظومة الربط الإلكتروني للوزارة.
وأكد الحساب الرسمي للحكومة الليبية، على فيسبوك، اليوم الأحد، في بيان، أن ذلك القرار جاء ذلك خلال اجتماع عقده «الثني» في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع وزير الشؤون الاجتماعية الدكتورة فتحية علي حامد، بحضور وكيل الوزارة السيد عيسى العيساوي .
وأوضح البيان أن تلك المنظومة تهدف إلى ربط مكاتب الشؤون الاجتماعية إلكترونيا وتوفير قناة موحدة لحصر الفئات المشمولة بخدمات الوزارة لمنع الازدواجية ولسرعة توفير الخدمات.
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