رئيس الحكومة الليبية يأذن بإطلاق منظومة الربط الإلكتروني لوزارة الشؤون الاجتماعية

منح رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله الثني الإذن لوزارة الشؤون الاجتماعية لإطلاق منظومة الربط الإلكتروني للوزارة.

وأكد الحساب الرسمي للحكومة الليبية، على فيسبوك، اليوم الأحد، في بيان، أن ذلك القرار جاء ذلك خلال اجتماع عقده «الثني» في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع وزير الشؤون الاجتماعية الدكتورة فتحية علي حامد، بحضور وكيل الوزارة السيد عيسى العيساوي .

وأوضح البيان أن تلك المنظومة تهدف إلى ربط مكاتب الشؤون الاجتماعية إلكترونيا وتوفير قناة موحدة لحصر الفئات المشمولة بخدمات الوزارة لمنع الازدواجية ولسرعة توفير الخدمات.