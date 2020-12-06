الدينار يستقر بعد صعوده أمام العملات الأجنبية

استقرت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدينار بتداولات اليوم الأحد في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن، وجاء الاستقرار بعد صعود الدينار أمس السبت وبداية التداول لليوم مدفوعا باجتماع اللجنة الفنية المشكلة من خبراء المصرف المركزي بقطبيه في طرابلس وبنغازي.

وتداول التجار الدولار عند الساعة 19:00 ب6.340 دنانير، فيما سجل الدولار على صعيد الحوالات الخارجية إلى دبي وتركيا 6.330 دنانير، وتم تداول اليورو ب7.750 فيما سجل الجنيه الإسترليني 8.600 دينار، أما سعر غرام الذهب الكسر عيار 18 فقد بلغ 262 دينارا.

وعلى صعيد باقى العملات فقد جرى تداول الليرة التركية ب 80 قرشا، وسجل الدينار التونسي هبوطا طفيفا أمام نظيره الليبي ليتم تداوله ب2.390دينار، وبلغت قيمة الجنيه المصري أمام الدينار 39 قرشا.

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