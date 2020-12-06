حجازي يؤكد أهمية حث الأمم المتحدة لاستصدار قرار بشأن الدول الداعمة للإرهاب

أكد محمد حجازي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، على أهمية السعي لتقديم ملفات دامغة للأمم المتحدة لاستصدار قرار بشأن الدول الداعمة للإرهاب، مشددا على أن عملية نقل المرتزقة من سوريا إلى ليبيا وأماكن أخرى في العالم أصبح أمرا واضحا للجميع ومعلنا، لذلك يجب جمع تلك الممارسات في ملف واحد وتقديمه إلى الأمم المتحدة.

ولفت حجازي إلى أن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لباريس تأتي من أجل إجراء مباحثات شديدة الأهمية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأوضح حجازي، أن السيسي وماكرون سيناقشان القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى الحديث حول القضايا المتعلقة بالإرهاب والرسومات المسيئة، واستغلال العديد من الجهات منها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتلك القضية.

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