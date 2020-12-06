صيانة عدد من خطوط الصرف الصحي بمدينة سرت

أجرت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي سرت أعمال صيانة لعدد من خطوط الصرف الصحي بالمدينة.

وقال مدير مكتب الشركة، سعيد الغرشة، لقناتنا، إنه بعد توفر المواد والمعدات اللازمة باشرت الشركة بإصلاح عدة خطوط كان بها تسريب بالشوارع الرئيسية في المدينة.

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