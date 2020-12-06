تقرير أممي: خسائر الحرب في ليبيا 576 مليار دولار

أشارت الاسكوا وهي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة، في تقرير لها إلى أن التكلفة الإجمالية للصراع في ليبيا منذ عام 2011 وحتى اليوم قدرت بـ 783 مليار دينا، أي حوالي 576 مليار دولار، وفقا لسعر الصرف الرسمي نظرا لوجود أسعار صرف متعددة.

ويأتي هذا التقرير بعد مرور تسع سنوات من حالة عدم الاستقرار في ليبيا، وتسجيل حالات فوضى متكررة آخرها كانت الحرب الدائرة في طرابلس والتي استمرت لأكثر من عام، وبالمقابل ينذر التقرير بأن كلفة الصراع سترتفع بشكل حاد إذا لم يتم توقيع اتفاق سلام في السنوات المقبلة، فبحسب تقديرات الاسكوا فإن الصراع لو استمر لخمس سنوات أخرى، فستزيد الكلفة الاقتصادية نحو 462 مليار دولار بحلول عام 2025 وهو ما يساوي 80 % من الكلفة في السنوات الـ 10 الماضية.

وبحسب التقرير الذي حمل عنوان “الكلفة الاقتصادية للصراع في ليبيا” فإن الصراع أدى إلى انكماش حاد في الاقتصاد الليبي، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي وتراجعت معدلات الاستثمار، عدا عن تقلص الاستهلاك بسبب عودة العمال الأجانب إلى بلدانهم الأصلية وتراجع دخل المواطنين الليبيين، وإضافة إلى ذلك تسبب الصراع في تباطؤ التجارة الخارجية بسبب انخفاض صادرات بعض المنتجات الرئيسية، كالنفط، بشكل كبير إلا أن الأثر كان أشد على الواردات لتقلص قطاعي التشييد والبناء.

وفي السياق ذاته أضاف التقرير أن هناك عوامل أدت إلى تفاقم الخسائر الاقتصادية مثل تدمير الأصول الرأسمالية في عدة قطاعات كالقطاع النفطي والبناء والزراعة والتصنيع، إلى جانب تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، ومن جهة أخرى كشفت الاسكوا أن الصراع في ليبيا تعدت تأثيراته اقتصاد البلاد لتطال اقتصادات البلدان المجاورة مثل الجزائر وتونس ومصر والسودان نظرا للعلاقات الاقتصادية الواسعة على مستويات التجارة والاستثمار والعمالة التي تربطها في البلد الذي لم يلتقط أنفاسه منذ حوالي 10 سنوات.

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