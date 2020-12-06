اختتام امتحانات الشهادة الإعدادية في قصر بن غشير

قام مراقب تعليم قصر بن غشير البهلول أبو حلفاية بجولة تفقدية على عدد من لجان الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي في المنطقة بيومها الختامي، وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

وسار اليوم الختامي لإنهاء امتحانات التعليم الأساسي والانتقال إلى المرحلة الإعدادية بشكل جيد، بفضل تعاون الطلبة والكادر التعليمي لتسيير الامتحانات وفق المخطط له، في 14 لجنة وبإجمالي 5000 طالب وطالبة، فيما أشادت الكوادر التعليمية بدورها بالتعاون الأمني والإداري من قبل الجهات المسؤولة عن تسيير هذه الامتحانات رغم ظروف جائحة كورونا، ما أوصلها إلى اليوم الختامي بشكل ممتاز بعدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين الممتحنين.

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